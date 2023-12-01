Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились, свадебная церемония прошла 1 декабря во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге.

Личная страница Анастасии Потаповой в социальной сети

«Мистер и миссис Шевченко», — написала Потапова, опубликовав фотографию с церемонии в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Потапова числится пятой ракеткой в российском рейтинге и находится на 28-м месте в Женской теннисной ассоциации (WTA). У Шевченко статус шестой ракетки в России, а в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он на 49-м месте.

Как сообщало ИА Регнум, Шевченко 10 ноября прошёл в финал турнира категории ATP-250 в Метце во Франции, но наследующий день уступил французу Уго Умберу в финале.

ATP 13 ноября опубликовало очередной рейтинг топ-50 теннисистов. В него впервые вошли шестеро спортсменов из России. Кроме Шевченко, в список лучших попали первая ракетка России Даниил Медведев (третье место), Андрей Рублёв (пятое место), Карен Хачанов (15-е место), Аслан Карацев (35-е место) и Роман Сафиуллин (39-е место).