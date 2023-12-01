Москва, 1 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Продавец круглосуточного киоска по продаже шаурмы, который находится на Таганской улице в Москве, устроил погоню с тесаком за недовольным его продукцией покупателем. Об этом 1 декабря в Министерстве внутренних дел.

Конфликт между двумя мужчинами на улице Таганская произошёл вечером 29 ноября.

«Прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка», — заявили в ведомстве.

По словам источника «РИА Новости», конфликт между продавцом шаурмы и покупателем произошёл из-за недовольства последним качеством продукции.

Он уточнил, что в ходе конфликта продавец схватил со стола тесак и погнался за молодым человеком с тесаком.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня в Москве мужчина напал с ножом на жену и дочь и серьёзно их ранил. Женщины смогли выбежать в подъезд, глава семьи погнался за ними до третьего этажа, но они спрятались в квартире соседа.

В Санкт-Петербурге девушка 27 июня с помощью кухонного ножа заставила посетителя автозаправочной станции заплатить за приобретённый ею товар. Злоумышленницу задержал прибывший после нажатия тревожной кнопки наряд Росгвардии.