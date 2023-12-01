Киев, 1 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт перешёл в новую фазу — зимний период. Своими размышлениями о ходе боевых действий он поделился в интервью Associated Press.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов», — рассказал он.

Лидер киевского режима доволен тем, что воюет со второй лучшей армией мира. Но потери в живой силе его не удовлетворяют. Он сообщил, что ВСУ не получили оружие, которое хотели. По этой причине, подчеркнул Зеленский, он не может чувствовать себя удовлетворённым, но и не может «слишком сильно жаловаться».

Как сообщало 1 декабря ИА Регнум, Зеленский пообещал построить фортификационные укрепления от Донбасса до Западной Украины на основных оборонительных рубежах. По его мнению, это авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также регионы на границах с Россией и Белоруссией. Для этой цели он собрался провести встречу с представителями НАТО.

Днём ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил Зеленского, чтобы он готовился к тому, что российская армия возьмёт под контроль территории от Харькова до Одессы. Макгрегор обратил внимание на то, что украинская армия не может добиться успехов, а российские военные перехватили инициативу и начали продвижение на запад.

На большие потери ВСУ в зоне специальной военной операции указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, это может лишить Украину будущего. Специалист назвал ужасом нахождение на фронте женщин, включая беременных.

Говоря о потерях украинских военнослужащих за шестимесячный срок так называемого контрнаступления, российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что они превысили 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц техники. В то же время российская армия уже заняла выгодные позиции и расширила зоны контроля на всех направлениях проведения спецоперации.