Пожар на рынке «Садовод» в Москве полностью потушили
Москва, 1 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Москве полностью потушили пожар на рынке «Садовод». Об этом сообщили в экстренных службах 1 декабря.
Пожарные проливают сгоревшие конструкции.
Ранее пожар на территории крупнейшего московского рынка удалось локализовать на площади 600 кв. м.
Как сообщало ИА Регнум, пожар на рынке на юго-востоке столицы вспыхнул днём 1 декабря в одном из павильонов на 20-й линии. Ему присвоили второй уровень сложности, покупателей и продавцов начали эвакуировать.
В результате пожара пострадал один человек. Огонь на тот момент продолжал распространяться.
Затем площадь возгорания на рынке возросла до 350 кв. м. Спасатели продолжили эвакуировать людей. всего с территории рынка вывели 350 человек.
Также, по данным источника ИА Регнум, во время тушения пожара спасатель пожарно-спасательного центра упал с крыши. Мужчина получил ушиб головного мозга, его забрали врачи скорой помощи.