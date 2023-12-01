Москва, 1 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Москве полностью потушили пожар на рынке «Садовод». Об этом сообщили в экстренных службах 1 декабря.

МЧС России

Пожарные проливают сгоревшие конструкции.

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Ранее пожар на территории крупнейшего московского рынка удалось локализовать на площади 600 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на рынке на юго-востоке столицы вспыхнул днём 1 декабря в одном из павильонов на 20-й линии. Ему присвоили второй уровень сложности, покупателей и продавцов начали эвакуировать.

В результате пожара пострадал один человек. Огонь на тот момент продолжал распространяться.

Затем площадь возгорания на рынке возросла до 350 кв. м. Спасатели продолжили эвакуировать людей. всего с территории рынка вывели 350 человек.

Также, по данным источника ИА Регнум, во время тушения пожара спасатель пожарно-спасательного центра упал с крыши. Мужчина получил ушиб головного мозга, его забрали врачи скорой помощи.