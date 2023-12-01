Уфа, 1 декабря, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Газпромбанк создал в Уфе специализированный центр банковского сопровождения контрактов. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Таким образом банк усилит поддержку инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе.

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Банковское сопровождение контрактов — востребованная услуга, в которую входит контроль за целевым использованием выделенного финансирования, мониторинг операций по отдельным счетам, а также информирование заказчика о движении средств в проекте. Благодаря новому центру качество, эффективность и скорость обслуживания корпоративных клиентов, которые реализуют инвестиционные инициативы, вырастут. Центр в Уфе будет отвечать за поддержку проектов на территории 14 субъектов РФ: республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртии, Чувашии; Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Пермского края.

Газпромбанк лидирует на рынке банковского сопровождения в РФ. На сегодняшний день портфель контрактов на сопровождении уже превысил 17 трлн рублей. Аналогичные центры банковского сопровождения уже появились в Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия нового офиса в центре Уфы приняли участие первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников и вице-премьер правительства Республики Башкортостан — министр финансов Лира Игтисамова. Мероприятие посетили руководители крупных корпоративных клиентов, представители госорганов.

«Сегодня центр банковского сопровождения контрактов начинает работу в Уфе. Мы стали ближе, и это позволит гораздо быстрее решать вопросы банковского сопровождения контрактов, реализуемых на территории региона», — отметил Олег Мельников. Он подчеркнул, что теперь у бизнеса появятся новые возможности, потому что банковское сопровождение доступно любой компании, которая желает повысить эффективность в работе с контрагентами. «Будем работать над прозрачностью и оптимизацией расчетов при реализации проектов в Приволжском федеральном округе», — отметил он.

«Мы рады, что новый офис появился у нас в Уфе — столице Башкортостана. Центр банковского сопровождения контрактов придаст новый импульс повышению качества банковского обслуживания, прозрачности всех платежей предприятий, которые направляют огромные инвестиции в республику», — заявила Лира Игтисамова. Она подчеркнула, что Газпромбанк — давний партнер министерства финансов и правительства республики, что способствует развитию финансового рынка на территории Башкортостана и в целом Российской Федерации.