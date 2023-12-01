Махачкала, 1 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Суд назначил наказание в виде штрафа или административного ареста более чем 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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«Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы», — рассказала 1 декабря глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Дела против двух человек закрыли.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября возле аэропорта Махачкалы собралась толпа молодых людей из-за слухов, что самолёт из Тель-Авива привезёт беженцев из Израиля. Они ворвались на территорию воздушной гавани и на взлётно-посадочную полосу, устроив погромы и поджоги.

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров 31 октября сообщил, что участники беспорядков нанесли ущерб на 285 млн рублей. По этому инциденту возбудили уголовное дело.

Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что события в Дагестане организовали из-за рубежа. Он поблагодарил духовенство за реакцию на события в Махачкале, а также отметил, что на этот инцидент нужно обратить особое внимание и отреагировать должным образом.