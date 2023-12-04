Москва, 4 декабря, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Трем туристическим маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей присвоен статус национальных решением экспертного совета при Минэкономразвития России. Это позволит регионам привлечь новых гостей и увеличить турпоток, а также претендовать на господдержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

pixabay.com Санкт-Петербург

«До конца года мы проведем еще одно заседание Экспертного совета, где рассмотрим новые заявки. Туризм становится точкой роста для экономики регионов, а наличие национального туристического маршрута помогает сделать территорию более узнаваемой, привлечь новых гостей, а также привести в порядок инфраструктуру, благодаря мерам поддержки национального проекта», — отметил и. о. директора Департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев.

В Северной столице национальным стал маршрут «Санкт-Петербург. Новая География», который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города.

«Стратегический проект «Новая туристская география» показывает город на Неве во всём его разнообразии: наполненные креативом общественные пространства, красочные события, необычные музеи, авторские экскурсии, гастрономические впечатления, смотровые площадки… Запуская его, в свое время мы думали про расширение категорий гостей», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Маршрут включает и элементы действующих популярных туристических маршрутов, и инновационные места. Так, в программе есть Эрмитаж, но он подан с необычной стороны: гостям предлагают автобусную экскурсию «Другой Эрмитаж» с просмотром VR-фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и арт-медиацию в Главном штабе Эрмитажа. Кроме того, путешественники увидят общественное пространство «Новая Голландия», Севкабель Порт, Лахта-центр, Яхтенный мост, Музей современного искусства «Эрарта», музейно-исторический парк «Остров фортов», Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф и многое другое.

Национальным признан и маршрут по Курской области «Соловьи и железо». Он называется, как и экспозиция региона на международной выставке-форуме «Россия», подчеркнул губернатор Роман Старовойт. По его словам, это направление показывает Курскую область с разных сторон.

«Национальный маршрут объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную», — отметил Старовойт.

Достижения.рф Мемориальный комплекс «Курская битва»

Гости маршрута увидят, в том числе, мемориальный комплекс «Курская битва», усадьбу Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц». Первые поездки по маршруту состоятся в апреле 2024 года.

Национальным стал также трехдневный Императорский маршрут по Тульской области. Он показывает Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. Путешественники увидят более десятка достопримечательностей, а также примут участие в мастер-классах по народным промыслам.

Правительство Тульской области Тульский государственный музей оружия

«Национальный туристический маршрут — часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», поэтому регионы не только получают этот статус, но и работают над тем, чтобы сделать маршруты востребованными, обеспечить дополнительные туристические потоки на заявленных программах. Мы всегда на Экспертном совете спрашиваем, как будет обеспечиваться туристический поток. Каждый из трех регионов смог привести вполне аргументированные цифры — число туристов должно увеличиться на 25% к следующему году», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе.

Ранее в этом году статус национального был присвоен еще семи маршрутам — это «Императорский маршрут» в Свердловской области, «С умыслом про промыслы» в Нижегородской области, «Легенды Дагестана», «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба», «Горная Шория. К детям тайги» в Кузбассе, «Великий Волжский путь» в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, «Заполярный калейдоскоп» в Мурманской области.

Всего же на сегодняшний день в России есть 47 национальных туристических маршрутов. Выбирая маршрут, турист может воспользоваться либо услугами региональных туроператоров, либо поехать самостоятельно, изучив готовую программу. Описание национальных туристических маршрутов доступны на специальной странице туристического портала Russia. Travel, который развивается по нацпроекту «Туризм».

Как сообщало ИА Регнум, путешествия по России становятся интереснее, доступнее и комфортнее благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемому по решению президента Владимира Путина. Для этого по нацпроекту развивается система национальных туристических маршрутов. Это направления, прошедшие экспертную оценку и отвечающие критериям современного туриста. В поездку по таким маршрутам можно отправиться самостоятельно на выходные.

Национальные туристические маршруты логистически продуманы, безопасны и комфортны. Они имеют уже готовую программу, включающую объекты культурно-исторического наследия, гастрономические точки притяжения, уникальные природные пейзажи и многое другое.

Прежде чем получить статус национального, они проходят экспертную оценку АТОР совместно с регионами и представителями бизнеса. Специалисты анализируют маршруты по широкой шкале критериев, среди которых классификация средств размещения, наличие навигации, безопасность транспорта, санитарные остановки и многое другое.