Хельсинки, 1 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Финляндии первым в Евросоюзе запустило онлайн-курс, в котором обучают, как правильно соблюдать антироссийские санкции. Сообщение об этом 1 декабря опубликовали на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Санкции, введённые ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создаёт проблемы для многих участников практической реализации санкций», — говорится в комментарии главы финского дипведомства Элины Валтонен.

В министерстве подчеркнули, что ответственность за соблюдение санкций лежит на компаниях. При прохождении курса, который длится несколько часов, будут выдавать соответствующий сертификат.

Обучающая программа включает в себя базовые понятия санкций и их применения, принципы замораживания средств и запретов на экспорт и импорт, а также сведения, как выявлять случаи обхода санкций. В тренинг также включили разбор конкретных примеров.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что антироссийские санкции будут действовать годами, и с учётом этого выстраивают политику.

Президент России Владимир Путин 1 ноября, комментируя антироссийские санкции Запада, заявил, что ситуация дошла до абсурда, когда запрещают ввозить даже отвёртки. Он отметил, что эти меры вредят экономиками тех стран, которые вводят ограничения против России.