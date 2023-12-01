Москва, 1 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В Запорожской области под стражу отравили фигурантов уголовного дела об убийстве главы посёлка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Об этом 1 декабря сообщили в Следственном комитете.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Такую меру пресечения подозреваемым по ходатайству следствия избрал суд. В числе обвиняемых в совершении теракта ― граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола.

По данным следствия, они действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). За Сушко они начали следить с мая 2022 года. В августе один из подозреваемых изготовил самодельное взрывное устройство, другой соучастник установил его на автомобиль потерпевшего. Потом, убедившись, что в салоне автомобиля находится Иван Сушко, привёл в действие взрывное устройство.

Как сообщало ИА Регнум, глава администрации Михайловки Иван Сушко погиб 24 августа в Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля. В момент взрыва он был в машине вместе с приёмной дочерью, чиновник вёз ребёнка в детский сад.

Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывное устройство было направленного действия, и девочка выжила по счастливой случайности. Сушко доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы поселковой администрации. По данным следствия, предположительно, бомба находилась под сиденьем машины.