Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре взорвались баллоны с химикатами, сообщил 1 декабря Telegram-канал «112».

МЧС России

В результате пострадал один человек. Его доставили в ожоговое отделение. Идут работы по тушению пожара. Над ангаром поднимаются клубы густого дыма и сильное пламя.

МЧС сообщило, что пожар в ангаре вспыхнул в 14:55 мск в Приморском районе. В 15:46 мск пожар локализовали.

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Как сообщало ИА Регнум, в Москве 1 декабря вспыхнул пожар на рынке «Садовод». Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Во время тушения пострадал человек — спасатель, который упал с крыши.

В ночь на 1 декабря вспыхнул пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. Огнеборцы потушили пожар.