Москва, 1 декабря, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Мать, которая в апреле родила и убила своего ребёнка в туалете электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК), суд приговорил к трём годам колонии. Об этом 1 декабря сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«С учётом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Лефортовский районный суд Москвы признал подсудимую виновной по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»).

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» обнаружили тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями. Позднее в этот же день правоохранители установили личность женщины, подозреваемой в совершении преступления.

Предполагаемой убийцей оказалась женщина 1998 года рождения. По данным следствия, она родила мальчика в туалете электропоезда и затем убила его.

Суд 25 апреля отправил подозреваемую в убийстве своего новорождённого ребёнка в поезде МЦК под арест. Ей предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).