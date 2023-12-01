Москва, 1 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Во «Вкусно — и точка» 1 декабря прокомментировали изменение рецептуры оригинального меню сети McDonald’s и заявили, что не планируют ему следовать из-за ориентации на вкусы в первую очередь российских потребителей.

Егор Алеев/ТАСС

«Если исследования покажут, что что-то нужно поменять, мы это сделаем. Кроме того, мы представляем новинки, также ориентируясь на результаты исследований», — заявили в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания.

В качестве примера во «Вкусно — и точка» привели появившиеся в конце ноября скандинавские бургеры, сырные колечки и сезонный пирожок «Норвежские ягоды».

Говоря об изменении рецептуры, в McDonald’s заявили, что это делается с целью улучшения позиций на рынке быстрого питания при возросшей конкуренции. В частности, в компании решили переделать рецепт «Биг Мака» и нескольких других бургеров, внеся более 50 изменений. По заявлениям источников, партии котлет сделают меньше для более равномерной прожарки, повысят свежесть салата и солёных огурцов, начнут использовать сыр, который лучше плавиться, а посыпать булочки кунжутом начнут «более хаотично». Новую рецептуру уже одобрили в Австралии.

Сеть McDonald’s официально ушла из России в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. После этого заведения McDonald’s переименовали во «Вкусно — и точка», которых в настоящее время в России работает более 860.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Говор рассказал, что, продавая российский бизнес, в McDonald’s рассчитывали вернуться в страну при изменении ситуации. По его словам, на тот момент у ответственных лиц была определённая логика, никто не скрывал намерения вернуться, поэтому все были заинтересованы в том, чтобы бизнес в целом продолжил существование. Говор добавил, что сделка с McDonald’s подразумевает возможность их возвращения, но тогда компания обязана выкупить у него бизнес за вложенные им деньги. Сам он пообещал американским представителям, что сохранит за собой контрольный пакет акций российской сети. Несмотря на это, он считает маловероятным возвращение McDonald’s в Россию.