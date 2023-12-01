Козельск, Калужская область, 1 декабря, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Следственный комитет показал кадры задержания похитителей восьмилетней школьницы Златы из Козельска — жительницы деревни Касьяново Ульяновского района Калужской области, её бывшего мужа и их общего сына, а также нынешнего мужа этой женщины.

Кадр из видео

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Сотрудники СК отправились в деревню, где проживали злоумышленники. В доме обнаружили 37-летнюю женщину и членов её семьи — мужчин 21, 40 и 44 лет. Одного мужчину удалось схватить на улице и повалить на землю.

Следствие сообщало, что 29 ноября около 15 часов Злата вышла из школьного автобуса, но дома так и не появилась. К правоохранителям обратилась её мать. Начались поиски девочки, к которым подключились волонтеры, следователи и криминалисты.

Позже стало известно, что подозреваемые похитили девочку, когда она шла к своему дому. Они посадили её в автомобиль и отвезли в свой частный дом в деревне. Так как исчезновение девочки получило широкую огласку, на другой день семейство отвезло её в деревню Таратухино в Белёвском районе Тульской области, где высадило из машины и оставило на улице. Злата зашла в дом к местным жителям и обратилась за помощью.

Как сообщало ИА Регнум, похитители отправляли родным школьницы SMS с требованием заплатить 1,5 млн рублей за ребёнка в качестве выкупа. При этом, отмечалось, что сама сим-карта была неактивна, и кто писал — неизвестно.

СК подозревает четверых задержанных в совершении преступлений по пунктам «д», «з» части 2 статьи 126, пункта «б» части 3 статьи 163 УК РФ (похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений и вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).