Калининград, 1 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии, сообщили 1 декабря в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии», — следует из решения суда.

По словам судьи Елены Чашиной, не менее 672 623 мирных советских граждан и военнопленных незаконно угнали. Из них не менее 114 485 человек убили и не менее 211 624 отправили на принудительные работы.

Так, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 лагерей, в которых советские граждане содержались в нечеловеческих условиях. Более 30 тысяч человек умерло от голода и тифа с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде.

Как сообщало ИА Регнум, это уже 17-й по счёту суд по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками. Так, в марте 2022 года Ростовский областной суд вынес решение по исковому заявлению об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В Ростовской области не менее 180 тысяч 811 советских граждан подверглись геноциду.

В июле 2023 года Московский областной суд признал геноцидом преступления фашистов против мирного населения во время нацистской оккупации Московской области с октября 1941 года по январь 1942 года. Всего за этот период погибли более 26 тыс. человек. В частности, в октябре 1941 года в деревне Микулино Лотошинского района немцы разгромили корпуса психиатрической больницы. Её пациентов выгоняли на мороз в одном белье, травили газом и расстреливали.

Волгоградский областной суд в августе признал геноцидом советского народа действия немецко-фашистских войск под Сталинградом. За период оккупации не менее 131 тыс. мирных жителей погибли в результате бомбардировок и артобстрелов, а общее число жертв в регионе превысило 361 тысячу.