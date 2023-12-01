Женева, Швейцария, 1 декабря, 2023, 16:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день Европа является регионом, в котором наблюдается самый быстрый рост распространения ВИЧ в мире. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, опубликованном 1 декабря порталом ReliefWeb.

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«По иронии судьбы, в Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире. В Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз — люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и нам не удается охватить их раньше», — отметил Клюге.

Он уточнил, что такая тенденция не меняется уже в течении лет и добавил, что в ряде европейских стран показатели смертности неприемлемо высоки, а в других заражение ВИЧ почти полностью остановлено.

По словам главы бюро ВОЗ, благодаря достижениям медицины ВИЧ превратился в такое же хроническое заболевание, как и другие, а потому проходящие лечение пациенты могут прожить долгую здоровую жизнь, не передавая вирус другим.

«Я призываю всех в наступающем году — от политиков до сектора здравоохранения и пенитенциарной системы — выступать за принятие мер и вовлекать руководство сообществ во все планы и программы по борьбе с ВИЧ, полностью финансировать устойчивое лидерство сообщества и поддерживать гражданское общество с помощью надежной политики», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России снизился прирост заболеваемости ВИЧ, а потому говорить об эпидемии в данный момент некорректно. Учёный напомнил, что если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже не генерализованная, а развитая эпидемия.