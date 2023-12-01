Москва, 1 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Во время тушения пожара на рынке «Садовод» в Москве спасатель пожарно-спасательного центра упал с крыши, сообщил 1 декабря источник ИА Регнум.

МЧС России/ТАСС

Мужчина получил ушиб головного мозга, его забрали врачи скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на рынке «Садовод» вспыхнул 1 декабря в павильоне на 20-й линии. Огонь начал быстро распространяться, людей эвакуировали из павильонов.

МЧС сообщило о локализации пожара на площади 600 кв. м и о том, что борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка рынка. Появилась информация о том, что при пожаре пострадал один человек.