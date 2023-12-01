Спасатель упал с крыши при тушении пожара на рынке «Садовод»
Москва, 1 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Во время тушения пожара на рынке «Садовод» в Москве спасатель пожарно-спасательного центра упал с крыши, сообщил 1 декабря источник ИА Регнум.
МЧС России/ТАСС
Мужчина получил ушиб головного мозга, его забрали врачи скорой помощи.
Как сообщало ИА Регнум, пожар на рынке «Садовод» вспыхнул 1 декабря в павильоне на 20-й линии. Огонь начал быстро распространяться, людей эвакуировали из павильонов.
МЧС сообщило о локализации пожара на площади 600 кв. м и о том, что борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка рынка. Появилась информация о том, что при пожаре пострадал один человек.