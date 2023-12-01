Москва, 1 декабря, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева призналась 1 декабря, что лишилась крупной денежной суммы из-за действий украинских властей. Как рассказала артистка, на протяжении нескольких лет она получала средства за звание почётного гражданина Харькова, но с началом специальной военной операции украинские власти решили лишить её возможности пользоваться выплатами.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актриса Наталья Фатеева

«Одно точно — сумма очень приличная. Я давно получала грант, а если и снимала, то небольшие суммы. Надо было мне снять все деньги и положить на обычную книжку», — поделилась Фатеева с MK.RU.

Актриса призналась, что не совсем хорошо финансово образована, но ни с кем не консультировалась по этому поводу. Фатеева уверена, что уже не вернёт потерянные средства из-за блокировки её счёта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум в августе, МВД объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец, призывавшую к насилию над российскими офицерами. Наибольшую «популярность» в России она получила, когда в Сети появился пропагандистский ролик, в котором она по сценарию казнила солдата в российской форме. Председатель СК Александр Бастрыкин, комментируя видео, констатировал усиление Украиной действий по изменению сознания своих граждан, героизации нацизма и формированию враждебного отношения к русскоязычным жителям страны.