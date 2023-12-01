Москва, 1 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские подразделения отразили шесть атак украинских военных на запорожском направлении в зоне спецоперации. Об этом 1 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что штурмовые группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции российских войск в районе Работино и Вербового.

«Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области», ― доложил представитель Минобороны.

В боях на этом направлении украинская армия потеряла до 30 военных, а также лишилась одного танка, двух пикапов, артиллерийской системы М777 производства США и орудия Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, российские подразделения 26 ноября нанесли поражение украинской армии у села Работино в Запорожской области. В боях участвовала 33-я механизированная бригада ВСУ. Российские подразделения наносили удары по противнику при поддержке авиации и артиллерии.

За сутки на запорожском направлении противник потерял до 35 бойцов, а также танк и два автомобиля.

За сутки 29 ноября Вооружённые силы Украины потеряли на трёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции до 185 бойцов. Так, Восточная российская группировка на южнодонецком направлении ликвидировала до 100 украинских бойцов и шесть единиц техники.

На запорожском направлении российским военным удалось отразить три атаки ВСУ и лишить их части живой силы и техники. Потери составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля. В результате боёв на херсонском направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.