Москва, 1 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Российская авиация за сутки сбила украинский истребитель МиГ-29 в Николаевской области. Об этом 1 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Невар/РИА Новости

«В районе населённого пункта Пересадовка в Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки в российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населённого пункта Тягинка в Херсонской области сбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также силы ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли 460 военнослужащих на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.

Всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 545 украинских военных самолётов и 256 вертолётов.

Как сообщало 29 ноября ИА Регнум, российская авиация сбила истребитель МиГ-29 украинской армии и перехватила радиолокационную ракету HARM американского производства в ДНР. Украинский самолёт сбили в районе населённого пункта Межевое (ДНР).

В Минобороны 25 ноября сообщили, что средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Днепропетровской области.