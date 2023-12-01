Москва, 1 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по складу авиационых боеприпасов ВСУ в Кировоградской области и по центру применения украинских беспилотников в Запорожской области, сообщил 1 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области», — сообщил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что на запорожском направлении российские военные за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, нанесли поражение украинским подразделениям в районах сёл Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, российские силы ПВО уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ в селе Тягинка Херсонской области. Российские военные за сутки уничтожили на херсонском направлении 105 украинских военных. В районе села Пересадовка Николаевской области ВС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29.