Москва, 1 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях потеряли 460 военнослужащих, заявил 1 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/ РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

Он сообщил, что подразделения российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении при поддержке авиации и артиллерии отбили атаку штурмовиков из бригады националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля», — проинформировал Конашенков.

Бойцы группировки «Юг» Вооружённых сил России на донецком направлении за сутки отразили шесть атак украинских войск, а также нанесли удары по их позициям.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30», — заявил Конашенков.

На южнодонецком направлении российские военнослужащие группировки «Восток» нанесли авиа — и артиллерийские удары по позициям двух бригад ВСУ. Противник потерял 95 военных, два автомобиля, произведённую в США артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что за шесть месяцев после того, как началось ставшее провальным контрнаступление ВСУ, украинская армия потеряла более 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он также сообщил, что российские войска расширяют подконтрольные территории в зоне СВО на всех направлениях и наращивают боевой потенциал.

Шойгу также рассказал 1 декабря о снижении потенциала ВСУ в результате эффективных действий российской армии. Он подчеркнул, что тотальная мобилизация на Украине и поставки Западом вооружений Киеву не изменили ситуацию на фронте и приводят только к росту потерь украинской стороны.