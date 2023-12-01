Москва, 1 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолёт Ми-8 украинской армии в Херсонской области. Об этом 1 декабря заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный добавил, что на херсонском направлении Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 105 украинских военных, а также уничтожили семь автомобилей и гаубицу Д-20 ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 ноября в Минобороны заявили, что ночью силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Киевский режим пытался использовать для террористической атаки беспилотник самолётного типа.

Позднее в этот же день в военном ведомстве сообщили о сбитом над Брянской областью украинском беспилотнике. Отмечалось, что дрон удалось сбить около 17:30.