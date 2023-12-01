Абу-Даби, 1 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Президенты Польши, Латвии и Литвы отказались сфотографироваться с белорусским коллегой Александром Лукашенко на международной встрече по климату в ОАЭ, сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы.

Zuma/TASS Президент Белоруссии Александр Лукашенком на всемирном саммите по климату COP28

Лукашенко, Науседе, а также президентам Польши и Латвии Анджею Дуде и Эдгарсу Ринкевичсу предложили сделать совместную фотографию на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Главы двух прибалтийских стран и Польши отказались сделать совместный снимок. Как поясняют в пресс-службе литовского президента, такого рода фотографии называют «семейными».

«Лукашенко не является членом семьи, к которой мы хотели бы принадлежать», — отметили в Вильнюсе.

По словам пресс-службы литовского президента, если бы главы стран согласились встать рядом с Лукашенко, это было бы лицемерием, поскольку Белоруссия — «плацдарм» для боевых действий России в отношении Украины.

Кроме того, Белоруссия, по мнению литовских властей, ответственна за «катастрофические последствия» СВО для окружающей среды.

Как сообщало ИА Регнум, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, двое его западных коллег сбежали с мероприятий Совета министров иностранных дел ОБСЕ, испугавшись честного разговора. Речь идёт об отъезде главы Госдепа Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Комментируя обсуждения на саммите ОБСЕ, Лавров обратил внимание на отсутствие коллег с Украины, из Польши и из прибалтийских республик. Глава МИД РФ отметил, что они пытались показать, что изолируют Россию, но на самом деле просто струсили из-за перспективы разговора с фактами на руках.