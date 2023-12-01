Москва, 1 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Суточные потери украинской армии в ходе боёв на купянском направлении составили до 35 военных и два танка. Об этом сообщил на брифинге 1 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение 14-й и 30-й мехбригадам ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригадам теробороны в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Кисловки и Кулаговки в Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — заявил военный.

Вместе с тем ВСУ потеряли в боестолкновениях на краснолиманском направлении до 65 военных, на донецком — до 300 человек убитыми и ранеными, на южно-донецком — до 95 военных, на херсонском направлении — до 105 военных и вертолёт Ми-8.

Как сообщало ИА Регнум 26 ноября, российские бойцы отразили за сутки четыре атаки ВСУ на купянском направлении. В частности, подразделения Западной группировки совместно с авиацией и артиллерией, а также тяжёлыми огнемётными системами не допустили развития атак украинских штурмовиков из 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад в районах Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Российские военные уничтожили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах Ивановки, Кисловки и Котляровки. Днём ранее украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении фронта до 110 бойцов.