Якутск, 1 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Первую новогоднюю ёлку в России зажгли в Якутске 1 декабря во время ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Саха.

Правительство Республики Саха

Зажжение ёлки стало финальным событием фестиваля. Его проводил Хранитель Холода Чысхаан, приехавший для этого с полюса холода Оймякона. Он также привёз для Деда Мороза из Великого Устюга символ холода — посох.

«Участники зажжения главной ёлки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства — Хранитель Холода Чысхаан после зажжения ёлки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум «Россия», где передаст символ холода российскому Деду Морозу», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, благодаря телетрансляции в Якутии начали эстафету зажжения новогодних ёлок во всех районах республики.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводят ежегодно с 2011 года. Мероприятие получило Гран-при Национальной премии в области туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области 30 ноября сообщила, что в Щёлково выбрали ель, которая станет новогодним украшением Соборной площади в Московском Кремле. Её спилят 11 декабря. При выборе дерева руководствовались его внешним видом. В этом году главную новогоднюю ёлку России выбирали из 30 кандидатов.