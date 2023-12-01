Рабочий посёлок Северомуйск, Бурятия, 1 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле БАМа между Россией и Китаем квалифицировали как теракт, сообщил источник ИА Регнум.

Владимир Егоров/ТАСС

По словам собеседника, уголовное дело возбуждено по двум статьям: п «а, в» ч. 2, ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц) и п. «а» ч 3 ст. 222.1 УК РФ (приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

К настоящему моменту сотрудники ФСБ установили, что возгорание цистерны с топливом в составе грузового поезда № 2412 произошло из-за взрыва неустановленного устройства. На месте ЧП нашли фрагменты СВУ. Предположительно, бомбы заложили под вагоны. Выявлены пробоины двух цистерн в районе сливного клапана.

Поезд, в составе которого были 14 цистерн, в том числе три с авиационным топливом, взорвался 30 ноября, когда проезжал по Северомуйскому тоннелю БАМа.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ответственность за взрыв на себя взяла украинская Служба безопасности, утверждает CNN со ссылкой на источники. По словам не названного собеседника журналистов, сотрудники спецслужбы Украины привели в действие четыре взрывных устройства во время движения состава. Официальных комментариев от СБУ и российских ведомств не поступали.

Северомуйский тоннель является самым протяжённым железнодорожным тоннелем в России, его длина составляет 15 343 метра. Он обеспечивает железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.