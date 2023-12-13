Москва, 13 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия сможет обеспечить себе технологическое лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ), а самыми перспективными сферами экономики для его внедрения являются сельскохозяйственная и производственная отрасли. Так считают эксперты-участники панельной дискуссии «Искусственный интеллект в промышленности: технологическое лидерство России», которая прошла на международном форуме-выставке «Российский промышленник».

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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что благодаря массовому внедрению технологий ИИ к 2030 году ВВП сможет дополнительно получить более 11 трлн рублей. ИИ-проекты уже дают существенный экономический эффект, например, в нефтепереработке. А развивать передовые технологии и растить специалистов в этой области в России продолжают благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Перспективы ИИ в России

Россия обладает большим потенциалом для технологического лидерства в области ИИ, отмечают эксперты.

«Если говорить о технологическом лидерстве, то в области ИИ у нас очень хороший задел», — подчеркнул директор по партнерам кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково» Петр Фурсов. По его словам, 90% проектов в области ИИ — это стартапы, которыми занимаются молодые предприниматели, и государство делает много для их поддержки.

«У нас с России есть сильные кадры в науке, которые могут создавать новые ИИ-технологии, актуальные в среднесрочной перспективе — 5-10 лет», — отметил руководитель исследовательского центра в сфере ИИ «Сильный искусственный интеллект в промышленности» ИТМО Александр Бухановский. Он напомнил, что по федеральному проекту «Искусственный интеллект» в стране функционирует шесть исследовательских центров, которые не уступают мировым. До конца года будет отобрано ещё не менее шести.

По мнению ведущего аналитика направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Николая Ляпичева, потенциал достижения технологического лидерства России в области ИИ просматривается в налаженном взаимодействии бизнеса, науки и государства. При этом таких примеров становится всё больше, отмечает эксперт.

Умные технологии последнего поколения ускоряют работу, улучшают качество продуктов и услуг, а также снижают риск человеческого фактора. По мнению экспертов, наиболее очевидными будут результаты использования ИИ в промышленности и сельском хозяйстве.

«В промышленности, на самом деле, степень применения ИИ очень большая — от промышленной безопасности до контроля качества продукции и так далее. Не стоит забывать и о технологиях ИИ в улучшении производительности труда. В этом плане ИИ обладает очень мощным потенциалом и рыночными перспективами», — считает Петр Фурсов.

Умные города и синтез речи

Цифровые решения оптимизируют процессы на предприятиях, улучшают производительность труда, избавляют человека от опасной и рутинной работы. К 2030 году благодаря применению ИИ «Газпром нефть» планирует в два раза сократить период получения первой нефти с месторождений и на 40% ускорить реализацию крупных проектов добычи.

Руководитель центра экспертизы и развития ИИ ассоциации «Цифровые технологии в промышленности», руководитель программ развития ИИ «Газпром нефти» Алексей Шпильман отметил, что даже малейшее улучшение процессов благодаря искусственному интеллекту может принести миллиардную прибыль. Компания начала внедрять ИИ с пилотных проектов на всех этапах работы.

«Начиная с сейсмиков — людей, которые выходят в поле и начинают думать, где есть нефть, до АЗС, где внедрены персональные скидки и динамическое ценообразование. Эффект — рост продаж. К тому же, в сейсмике у нас довольно сильно сократилось время проведения геологических работ. Тем самым мы не только экономим время геолога, но и сокращаем время инвестиционного проекта», — говорит он.

Компания «Наносемантика» использует технологии ИИ в голосовых виртуальных ассистентах, создании нейронных сетей и систем анализа больших данных.

«Мы делаем продукты для производства, финансового сектора и органов госуправления, которые автоматически анализируют тексты, фото, видео и аудио, позволяют моделировать процессы и работать с неструктурированными данными», — отметил коммерческий директор компании Григорий Винокуров.

Решения на основе ИИ реализуют сложные задачи, такие как сравнительный анализ эффективности смежных процессов для принятия управленческих решений или формирование цифрового двойника, который позволяет избежать ошибок, упростить, ускорить работу и оптимизировать бюджет.

Подготовка квалифицированных кадров

Высококлассных специалистов для рынка ИИ-технологий готовят в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Но даже создав свою систему обучения и стандарты, в ИТМО поняли: без привлечения других вузов не обойтись.

«По направлению машинного обучения у нас работает весь конгломерат — не только образовательная часть университета, а исследовательские центры и даже центр компетенций НТИ по направлению «Машинное обучение и когнитивные технологии». То есть наука идёт в образование», — подчеркнул руководитель исследовательского центра в сфере ИИ «Сильный искусственный интеллект в промышленности» университета ИТМО Александр Бухановский.

В пример он привел ситуацию с обучением программистов. «Раньше считалось, что это универсальные специалисты. А потом стали понимать, что нужны не только программисты, но и архитекторы, аналитики, тестировщики. И направления подготовки стали разделяться. Вот и с ИИ сейчас то же самое происходит. К примеру, в 2018 году мы вели одну программу по ИИ на 30 человек, а сейчас у нас более тысячи обучаемых и 13 совершенно разных программ — от «ИИ в промышленности» до «Безопасности систем ИИ», — добавил он.

Чтобы обеспечить на разных программах единое качество, ИТМО разработал собственные стандарты, программы и продукты, которые и внедряет в вузах-партнёрах.

Гранты в области ИИ

Государственную помощь на внедрение ИИ на предприятиях можно получить в соответствии с двумя правительственными постановлениями.

«Обе меры поддержки направлены на то, чтобы снизить риски первого пилотного внедрения. Эти меры поддержки выдаются заказчикам — то есть тем компаниям, которые хотят увеличивать эффективность своих производственных процессов. Но в любом случае, в грантовом соглашении всегда указывается разработчик продукта. И большинство средств из этого гранта идут разработчику для того, чтобы он доделал свое решение и внедрил его на предприятии», — отметил директор по партнерам кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково» Петр Фурсов.

По его словам, меры поддержки ИИ основываются на двух основных критериях. Во-первых, решение должно быть экономически эффективным. Во-вторых, оно должно обладать потенциалом для тиражирования на других предприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, призван содействовать ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сферах. Он создаёт условия для высокотехнологичного бизнеса, повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепляет национальную безопасность и способствует повышению качества жизни людей.