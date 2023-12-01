Москва, 1 декабря, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Пожар на территории крупнейшего московского рынка «Садовод» удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Об этом 1 декабря сообщили в экстренных службах.

МЧС России/ТАСС

«В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 600 квадратных метров», — процитировал слова представителя экстренных служб ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, днём 1 декабря на московском рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке города, вспыхнул пожар. Ему был присвоен второй уровень сложности, покупателей и продавцов начали эвакуировать.

Позднее в этот же день стало известно, что в результате пожара на «Садоводе» пострадал один человек. Огонь на тот момент продолжал распространяться.

Затем площадь возгорания на рынке возросла до 350 квадратных метров. Спасатели продолжили эвакуировать людей. В пресс-службе МЧС позднее сообщили, что пожар на рынке «Садовод» распространился на площадь 600 квадратных метров.