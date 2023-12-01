Москва, 1 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про зимние озеленения, коров на льду, портреты нефтью и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Алексей Колчин ИА REGNUM Под снегом

Центральный федеральный округ

Не все коммунальные службы столичного региона заметили приход зимы, некоторые все еще продолжают работы по озеленению и асфальтированию. В одном районе Москвы высадили деревья, долбя мерзлую землю перфораторами. В другом свежий газон положили на снег. В паре городов Подмосковья кладут «зимний асфальт», пишет «Осторожно, Москва». Иногда прямо на снег, которого в последние дни насыпало немало.

Местами снега так много, что девушка из подмосковной деревни Архангельское обратились в город Стрежевой Томской области с просьбой его убрать. В администрации Стрежевого вначале не поняли, где находится эта деревня, но по переписке выяснили, что девушка ошиблась адресом, передает «Рай и мкАД». Помочь ей из Сибири не смогли.

Липецкие детские сады неожиданно понравились лисам. Зоологи говорят, что в город они приходят в поисках еды. По словам «Липтауна», одну лису заметили во дворе детского сада №138. Еще одну — в саду №116. Или это была одна и та же лиса, у которой есть какое-то дело к детским садам?

Северо-Западный федеральный округ

В центре Петербурга, возле Петропавловской крепости на прохожего свалился огромный черный шар. Случилось это так: шар используют коммунальные службы для прочистки труб. Под давлением он движется и проталкивает мусор. Во время проведения работ территорию необходимо оцепить, но в этот раз пренебрегли техникой безопасности. Шар вылетел из трубы и оглушил случайного мужчину до потери сознания, сообщает Flash Питер.

В Калининградском зоопарке снег посыпают кофе, точнее, кофейным жмыхом. «Калининград №1» рассказывает, что этот способ борьбы с наледью считается экологичным, потому что жмых не содержит едких химикатов, а с наступлением весны служит еще и удобрением. И кроме того, вкусно пахнет кофе.

В Териберке начали строить школу серфинга. «Полярный дозор» отмечает, что это будет первая за полярным кругом круглогодичная школа серфинга. На волнах можно будет кататься и летом, и зимой. Наверняка поклонники экстремального спорта уже встают в очередь.

Страховщики составили рейтинг российских городов, где чаще всего попадают в серьезные ДТП. Первое место занял Великий Новгород. «ТопГан» по данному случаю напоминает: зимой стоит особенно внимательно следить за дорогой и не лихачить.

Приволжский федеральный округ

Жители саратовского Балаково просят выписать премию водителю маршрутки, который поет. Он то подпевает песням радио, то пританцовывает перед маршрутом. «Не Ла Скала, конечно, но пассажиры пишут, что хорошее настроение на весь день гарантировано. Водитель радует не только слухом и голосом, он внимателен на дорогах, вежлив и весел», — знает «Страновед».

Подлинные суперспособности продемонстрировала бабушка из башкирского Кумертау. Ранним утром она проснулась от звука разбитого окна. Следом прилетела горящая бутылка. Бабушка не растерялась и выбросила ее обратно. В ответ прилетел «второй коктейль Молотова», женщина вышвырнула и его. «Обалдев от такой невозмутимости, злоумышленник сбежал. Теперь его ищет полиция», — удивляется Mash Batash.

На юге Челябинской области можно было посмотреть на натуральную экранизацию расхожей фразы про неуклюжих «коров на льду». В регионе прошел ледяной дождь, и стаду коров пришлось по наледи перебираться через дорогу, сообщает «Все, приехали!». Коровы справились, хотя порой падали.

В Ленинском саду Казани заметили на дереве занятную коробку с цветами. На ней пояснение: букет можно взять как экстренную помощь на случай любви с первого взгляда. Акция согласована с городскими властями и будет продолжаться. «Противостояние щедрой души владельца цветочного магазина с любителями бесплатных букетов объявляется открытым», — шутит «Итиль».

Южный федеральный округ

Черноморское побережье пережило самый мощный шторм за последние сто лет. Жертв удалось избежать, а вот разрушений оказалось немало. «Южная башня» пишет, что неожиданно пострадал даже аквариум в Севастополе: один из залов затопило, погибло более двухсот морских и речных рыб.

А в районе Анапы на мель из-за шторма сел большой сухогруз Blue Shark. Мигом на место аварии отправились многие жители и туристы: делать эффектные фотографии на фоне корабля. Уже предлагают платные экскурсии к «новой достопримечательности Анапы», цена — от 500 рублей. «Даже не знаю, если честно, как реагировать в таких случаях», — удивляется «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане мать расстроила свадьбу сына из-за приданого невесты, посчитав спальный и кухонный гарнитур стоимостью около 300 тысяч рублей дешевым. Она приостановила подготовку к торжествам, стала искать сыну новую невесту — и нашла. Свадьбу сыграли. «Сыну чуть больше 30 лет», — пишет «Мы, твой — наш Кавказ».

Уральский федеральный округ

В Тюмени художница нарисовала нефтью более четырехсот рисунков. «Тюменская линия» пишет, что арсенал нефтяной художницы немаленький: живопись, акрил, коллажи — все с нефтью. Художница владеет десятью авторскими техниками работы с нефтью и находит время на двадцать других видов прикладного искусства.

Сибирский федеральный округ

Две женщины в Барнауле подрались из-за хлебных крошек. Одна высыпала у многоэтажки крошки для голубей. Другая ее обругала, толкнула, затем засыпала ей в одежду крошки вместе с землей. «Инцидент Рубцовск» пишет, что даму оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Дальневосточный федеральный округ

В пробке в Улан-Уде заметили стоящие рядом две машины с совершенно одинаковыми номерами. «Ошибка в матрице», — шутит «Ариг Ус». Фотографией заинтересовались в полиции. Один номер оказался, конечно, фальшивым.

В Хабаровске решили отреставрировать главную достопримечательность: здание на Амурском утесе, изображенное на пятитысячной купюре. «Тридевятое царство» сообщает, что внешний вид строения с каждым годом ухудшается. Чтобы сберечь «лицо города», власти решили выделить на реконструкцию стен и коммуникаций 34 млн рублей.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 декабря.