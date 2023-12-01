Москва, 1 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Актёр сериалов «Триггер» и «Скорая помощь», звезда фильма «Последний рубеж» Александр Левин обратился в полицию с просьбой найти его четырёхлетнего сына, о местонахождении которого он ничего не знает. Об этом артист сообщил 1 декабря в беседе с «Газетой.Ru».

Кадр из видео. youtube.com Александр Левин

Он рассказал, что ребёнка из детсада вечером 20 ноября забрала супруга, с которой он находится в процессе развода. По его словам, женщина также взяла с собой из квартиры, где они проживали втроём, некоторые вещи и вместе с сыном уехала в неизвестном направлении.

Левин добавил, что получил от жены сообщение, в котором она заявила, что теперь они с мальчиком живут в другом городе.

«Предпосылок к тому, чтобы увезти ребёнка, не было. Никаких разрешений ей на это никто не давал ― ни суд, ни органы опеки, ни отдел по делам несовершеннолетних», ― рассказал изданию актёр.

Тогда он пошёл в полицию и написал заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск мальчика.

«Пока информации от следователей о том, что ребёнок найден, мне не поступало. Мы пока не знаем, где находится мой сын», — добавил Левин.

Актер сообщил, что находился с женой в процессе развода, однако официально их ещё не развели, решение находится в апелляционной инстанции. При этом, по его словам, супруга уже давно ограничивала его общение с сыном.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Первоуральске в Свердловской области пропали 43-летняя женщина и её пятилетняя дочь. Исчезновение супруги обнаружил глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а только на следующий день.

В полиции уточнили, что женщина, уходя из дома, взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери. По одной из версий, она могла уйти к знакомому мужчине, с которым недавно познакомилась в клинике, где проходила лечение.

Несколько дней спустя пропавшую многодетную мать с дочерью нашли в Дегтярске Ревдинского округа. Мать девочки отказалась ехать с супругом и захотела остаться с новым знакомым. В свою очередь, глава семьи заверил, что при любых семейных раскладах он сделает всё, чтобы девочка осталась с ним.