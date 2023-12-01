Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила 1 декабря, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт, и каждый продолжит самостоятельную работу.

Владимир Вяткин/ РИА Новости Зрители перед началом спектакля в Мариинском театре

«Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала она во время встречи с коллективом Большого театра.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября появилась информация о том, что руководителем Большого театра может стать художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В этом случае ему придётся совмещать должности. Сам Гергиев в беседе с журналистами 18 ноября коротко заявил, что возглавляет Мариинский театр и не более.

Теперь уже бывший гендиректор Большого театра Владимир Уринобъявил о своём уходе 30 ноября. Он занимал пост с июля 2013 года. О назначении Гергиева стало известно на следующий день. Сам он на встрече с коллективом Большого театра назвал своё назначение огромной ответственностью.