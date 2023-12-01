Москва, 1 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Берлин закрывает генеральные консульства Германии в России и требует того же от Москвы в рамках политики, направленной на разрыв отношений между странами, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном 1 декабря на сайте ведомства.

Виталий Невар / РИА Новости Табличка с гербом у проходной Генерального консульства Германии в Калиниграде

Она сообщила, что власти ФРГ закрыли немецкие консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, а также требуют от России с 1 января 2024 года закрыть генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

«Данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении», — говорится в заявлении Захаровой.

Она указала на то, что действия Берлина усложняют обслуживание сотен тысяч российских граждан, находящихся в Германии, так как со следующего года они смогут получать консульские услуги только в российском посольстве в немецкой столице и в генконсульстве в Бонне. Российский МИД принимает меры, чтобы смягчить последствия решений властей ФРГ, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Германии 31 мая заявил о требовании закрыть четыре российских генконсульства в ФРГ. В ведомстве назвали это ответом на решение Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипломатической миссии до 350 человек.

При этом Захарова 29 ноября сообщила, что Москва сокращает дипломатическое присутствие Германии в России в ответ действия Берлина Она напомнила о высылке из Германии в 2022 году 40 сотрудников российской дипмиссии, а также заявила, что в начале 2023 года из ФРГ выслали ещё 30 сотрудников под предлогом деятельности, которая якобы не соответствует их дипломатическому статусу.