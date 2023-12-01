Козельск, Калужская область, 1 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Похитителями второклассницы в Козельске в Калужской области оказалась семья из четырёх человек — мужа, жены и двух детей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

МВД России

Семья Новиковых вела закрытый образ жизни, и все считают их «странными», говорится в публикации.

Также сообщается, что отец семейства — 40-летний Аркадий Новиков — уже имел судимость за убийство. С задержанными продолжают работать следователи.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, восьмилетнюю девочку похитили в Козельске в Калужской области. Днём ранее её родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Подруга матери пропавшей школьницы сказала, что неизвестные заявили о похищении ребёнка. Вернувшись домой, она не застала там дочь, а позже получила SMS, в котором за ребёнка попросили выкуп — 1,5 млн рублей. Женщина отметила, что сама сим-карта была неактивна, и кто писал — неизвестно.

Вскоре девочку нашли. В сопровождении полицейских её доставили в больницу. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что у него «как камень с души упал» после этой новости.