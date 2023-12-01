Мурманск, 1 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Учительница истории из Мурманской области, которую школьница в предсмертной записке обвинила в своей смерти, заявила, что теперь она никогда не будет работать с детьми. Преподаватель говорит, что ставила девочке тройки, потому что та плохо разбиралась в её предмете, а не потому что относилась к ней предвзято. Об этом Елена Витальевна (имя изменено. — Прим. ред.), педагог с почти 30-летним стажем, рассказала ИА Регнум.

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Днём 30 ноября родители обнаружили тело 15-летней Алины (имя изменено. — Прим. ред.), девочка оставила предсмертную записку. В ней она обвинила в случившемся свою учительницу истории, заявив, что преподавателю стоит быть помягче со своими учениками, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Девочка училась в 9-м классе одной из школ города Полярные Зори и не имела нареканий со стороны учителей. Сейчас в случившемся разбираются полиция и Следственный комитет Мурманской области. Журналисты ИА Регнум связались с преподавателем, которого школьница обвинила в своей смерти. Учительница рассказала, что была шокирована этой новостью. По словам женщины, у неё никогда не было конфликтов с девочкой. И подросток даже выбрала один из её предметов для экзамена.

«Я в шоке. У неё вообще не было причин меня обвинить в произошедшем, я ей не ставила двоек, не обижала. Я никогда не обижаю детей и голос на них не повышаю. Мы никогда с ней не ссорились, ни о чём не спорили. Были вообще ровные отношения со всем классом», — указала Елена Витальевна.

Педагог рассказала, что около месяца не видела девочку в школе из-за каникул и дистанционного обучения. А потом школьница заболела и пропала с её уроков.

«С 27 октября я с ней не общалась, не видела и не слышала. Сначала были каникулы, потом удалёнка в связи с пневмонией. И во время дистанционного обучения она заболела. Больше месяца мы не контактировали. Она слабенькая девочка, у неё тройки по многим предметам. По истории и обществознанию, которые я преподаю, в том числе. Но тройки вообще не были для неё трагедией. Я думаю, если ребёнок испытывает негатив к предмету, к учителю, он же не будет выбирать этот предмет для экзамена? А Алина выбрала, я объявила о подготовке к этому экзамену, когда и как мы будем готовиться и встречаться. Она была согласна», — говорит учительница.

Педагог отметила, что Алина отличалась от других детей, но при этом не выбивалась из коллектива. В этот класс школьница перешла всего год назад. Девочка, по словам педагога, не стремилась привлекать к себе внимание и носила только чёрную одежду.

«Она ни с кем в классе особенно не дружила. Но, что важно, изгоем она тоже не была. Для меня после произошедшего мир перевернулся. Если бы были хоть какие-то предпосылки, то трагедию удалось бы предотвратить», — отметила учительница.

После произошедшего Елена Витальевна перестала вести уроки, учительница утверждает, что после такого потрясения больше вообще не собирается продолжать преподавательскую деятельность.

«Я взяла сейчас отпуск, больше преподавать я не буду. Вы что! С детьми я больше никогда работать не буду! Директор меня хорошо знает, что я никогда никого не обижу. Директор тоже в шоке. Как вообще можно теперь продолжать работу?» — объяснила педагог.

С родителями погибшей ученицы Елена Витальевна ещё не встречалась. По её словам, они тоже не пытались связаться с учительницей. Преподавательница считает, что Алине в семье уделяли мало внимания. Сейчас педсостав школы, родственников и знакомых погибшей опрашивает полиция.