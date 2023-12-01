Москва, 1 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Пожар на рынке «Садовод» распространился на площадь 600 кв. м, сообщили 1 декабря в пресс-службе МЧС России по Москве.

МЧС России. Кадр из видео

«Площадь пожара на рынке «Садовод» в Москве достигла 600 кв. м», — сообщили в ведомстве.

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Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре, вспыхнувшем на юго-востоке Москвы на рынке «Садовод» в одном из торговых павильонов на 20-й линии и об эвакуации продавцов и покупателей. Позже стало известно об одном пострадавшем.

На фоне усиления пожара в МЧС сообщили об эвакуации 350 человек.

В МЧС сообщили, что в тушении пожара участвуют более 170 человек и 48 единиц техники. Для борьбы с огнём огнеборцы используют систему пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра» для тушения в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь.