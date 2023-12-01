Москва, 1 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. Об этом 1 декабря заявил Валерий Гергиев на встрече с коллективом театра.

Алексей Даничев/РИА Новости Валерий Гергиев

Встреча прошла в главном фойе Исторического здания ГАБТ, нового гендиректора представили коллективу заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. На встрече также присутствовал экс-директор театра Владимир Урин, которого её участники поблагодарили за работу продолжительными аплодисментами.

«Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр», — сказал Гергиев.

Он отметил, что надеется, что ближайшие театральные сезоны и годы окажутся успешными, и уточнил, что считает, что сейчас важное время для работы в России, а не за границей.

Новый гендиректор театра добавил, что рассчитывает на помощь правительства и Минкультуры. Гергиев также отметил, что Урин многое сделал для развития Большого театра, который сотрудничал с Мариинским театром, в котором Гергиев был дирижёром и художественным руководителем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил о своём уходе с поста и обратился к коллективу театра с прощальным словом. Урина назначили на этот пост в июле 2013 года, он также до 2015-го входил в состав общественного совета при Минкультуры России.

Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа 18 ноября стали лауреатами Первой Эрмитажной премии. Вице-премьер Татьяна Голикова вручила лауреатам в качестве награды уменьшенную копию знаменитой Колыванской вазы — символа Эрмитажа.