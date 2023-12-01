Москва, 1 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 декабря проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин в Кремле во время совещания с постоянными членами Совета безопасности

Темой обсуждения заявлено влияние достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос очень важный, а именно как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», ― сказал в начале встречи глава государства.

Он предоставил слово для доклада первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.

Как сообщало ИА Регнум, темой обсуждения на совещании главы государства с членами Совбеза 24 ноября стала организация работы российских загранучреждений, а также вопросы, связанные с работой на направлении организации деятельности с ближайшими соседями России на постсоветском пространстве.

10 ноября президент на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Доклад по этой теме представил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Президент России Владимир Путин 13 июля назвал главные элементы технологического суверенитета России и призвал к развитию собственных компетенций в критически важных отраслях развития. По его словам, речь идёт в том числе о собственном оборудовании, программном обеспечении, элементной базе и непосредственно работающих со всем этим кадрах. Для этого также необходимо перевести экономику и социальную сферу на новые принципы работы.

На III Конгрессе молодых ученых 29 ноября Путин заявил, что Запад рассчитывал на то, что Россия не сможет избавиться от зависимости от его технологий, но РФ довольно быстро слезает с этой «технологической иглы».