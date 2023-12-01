Лондон, 1 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Европа не готова к началу войны с Россией, и при таком варианте развития ситуации российские военные её могут просто «смыть». Об этом 30 ноября написала британская газета The Times.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Европа не готова к войне с Россией и находится под угрозой быть «смытой» в конфликте, подобно тому, как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном», — говорится в публикации со ссылкой на немецкого историка Зёнке Найтцеля.

По данным издания, в ходе недавней конференции по безопасности в Берлине ряд германских генералов также высказали мнение о том, что к конфликту с Россией не готово и НАТО, которое не в состоянии будет выиграть даже «первую битву» в оборонительной войне на восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить туда достаточное количество живой силы и военной техники за короткое время.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг заявил, что НАТО не имеет достаточно военного потенциала, чтобы остановить Вооружённые силы России на границах. По его мнению, сейчас обороноспособность Европы находится на очень низком уровне.

Президент России Владимир Путин 8 ноября заявил, что Североатлантический альянс в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки — в Азию. Глава государства уточнил, что США всё больше и больше втягивают страны НАТО в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля Россию назвали наиболее серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. В то же время в альянсе заявили о желании сохранять открытыми каналы связи с Москвой для недопущения эскалации в отношениях.

Путин 29 июля заявил, что Россия хотела бы избежать прямого столкновения своих военных с войсками НАТО. При этом он подчеркнул, что Москва готова к любому варианту развития ситуации.