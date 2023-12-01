Киев, 1 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимира Сивковича. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Сайт Владимира Сивковича Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Владимир Сивкович

Поясняется, что Сивкович якобы координировал информационные диверсии, направленные на дискредитацию военно-политического руководства страны со стороны политика Нестора Шуфрича, также подозреваемого в госизмене.

«Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича, скрывающегося в России и работающего на ФСБ», — указала СБУ.

Бывшему украинскому чиновнику предъявили обвинение на основании части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111 УК («Государственное предательство, совершённое по предварительному сговору группой лиц»). СБУ также напомнила, что ранее Сивковича обвиняли по статьям о госизмене и создании преступного сообщества.

В украинском ведомстве добавили, что продолжают принимать меры по привлечению Сивковича к ответственности, ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщало 6 ноября ИА Регнум, на Украине бывшего депутата николаевского горсовета приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Россией и планах создать Николаевскую народную республику. Экс-депутат получил 15 лет лишения свободы. Его имя не называется. Подозреваемого задержали в начале лета 2022 года.