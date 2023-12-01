Москва, 1 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. У задержанного за теракт на железной дороге в Рязанской области среди друзей в соцсети «ВКонтакте» оказался нацист с Украины Игорь Опря, сообщило 1 декабря агентство «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Опря — член украинского нацбатальона «Реванш», созданного в Харькове сразу после начала российской армией спецоперации на Украине. Опря, по данным агентства, связан с неофашистской организацией «Традиция и порядок».

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России 1 декабря заявил о задержании мужчины, устроившего 11 ноября по заданию украинских кураторов теракт на железной дороге в Рязанской области. В результате взрыва самодельного устройства с рельсов сошли 19 вагонов, 15 из которых получили повреждения.

Мужчину задержали во Внуково и допросили. Он рассказал, что сотрудничал с Киевом и что его завербовало Главное управление разведки Украины и отправило в Латвию для обучения диверсионной подготовке.

Также уроженец Рязани признался, что он осуществил в конце июля атаку на военный аэродром Дягилево при помощи начинённых взрывчаткой квадрокоптеров.