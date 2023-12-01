Киев, 1 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу из-за того, что Рада отменила выписанную ему командировку, сообщило 1 декабря украинское издание «Страна. ua».

Kirill Chubotin / Keystone Press Agency/Global Look Press Экс — президент Украины Петр Порошенко

«Его командировку за границу отменили. Именно поэтому его не пропустили через государственную границу Украины», — пояснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Спикер Госпогранслужбы напомнил, что на время действия военного положения народные депутаты могут пересекать госграницу при наличии соответствующих решений о служебных командировках.

После того как Порошенко не выпустили за границу, он предположил, что за этим может стоять офис действующего главы киевского режима. Он охарактеризовал эту ситуацию как диверсию.

Сейчас Порошенко является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Европейская солидарность». Экс-президент сообщил о намерениях посетить Польшу и США, где у него были запланированы рабочие встречи. В частности, он собирался обсудить блокаду польскими дальнобойщиками контрольно-пропускного пункта (КПП) на украинско-польской границе, а также продолжение оказания финансовой помощи со стороны США.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине пограничники ежедневно задерживают десятки человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Многие предоставляют поддельные документы, разрешающие выезд. Так двое украинцев пытались сбежать в Румынию на надувных «пончиках» через реку Тиса, но их поймали. При этом, согласно данным киевских властей, на границе поймали 21 113 человек, пытавшихся сбежать от мобилизации. Из них 6800 полагались на официальные документы, полученные обманным путём.

В феврале 2022 года депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. При этом он усомнился в законности такого запрета.