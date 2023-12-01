Мурманск, 1 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В городе Полярные Зори Мурманской области 15-летняя школьница покончила с собой, обвинив в своей смерти учительницу по истории. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ТАСС/ Лев Федосеев

30 ноября около 16:00, вернувшись домой, родители обнаружили тело своей 15-летней дочери. Рядом с ним находилась предсмертная записка.

«В квартире было обнаружено тело несовершеннолетней с признаками суицида. С места происшествия была изъята записка: «Елена Витальевна (имя изменено. — Прим. ред.), вам следует быть мягче, терпеливей по отношению к ученикам, ведь подобное может случиться ещё несколько раз», — рассказал собеседник агентства.

В записке также утверждалось, что дети якобы боятся, ненавидят и призирают педагога, который «доводит детей до нервных и панических атак».

Сейчас в случившемся разбираются полиция и Следственный комитет по Мурманской области. По данным правоохранителей, семья погибшей школьницы характеризуется положительно, а сама девочка не имела нареканий со стороны педагогов.

Ранее ИА Регнум писало, что в Саранске 13-летняя школьница покончила с собой. Следствие рассматривает среди причин случившегося нежелание девочки делать домашнее задание.