Мадрид, 1 декабря, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вертолёт разбился на одной из кольцевых дорог в Мадриде 1 декабря. В результате случившегося пострадали члены экипажа.

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Вертолёт участвовал в местной авиационной ярмарке. По неустановленной причине аппарат потерял управление и потерпел крушение. Один из пилотов травмировал бедро, второй получил незначительные травмы и покинул вертолёт самостоятельно. По одной из версий, спровоцировать падение могли сильные порывы ветра. Об этом сообщило издание El Mundo.

Как сообщало ИА Регнум в августе, в штате Флорида в США как минимум два человека получили ранения при падении пожарно-спасательного вертолёта. Пострадавших доставили в больницу. По информации телеканала ABC News, на борту вертолёта находились три человека.