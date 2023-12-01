Скопье, 1 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которые уехали с мероприятий Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сделали это потому, что боятся честного разговора с фактами. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ.

Sina Schuldt /dpa /Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я-то не сбегал никуда», — сказал он.

Глава МИД отметил, что на встрече глав МИД ОБСЕ не присутствовали его коллеги с Украины, а также из Польши и республик Прибалтики, а также встречу покинули Боррель и Блинкен.

«Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают своё намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», — отметил Лавров.

По словам министра, именно трусостью объяснится различные проволочки со стороны Запада с выдачей представителям России виз для участия в мероприятиях ОНН и ЮНЕСКО, так как Москва за два года ведущейся против неё гибридной войны убедилась, что у западных стран нет для этого внятных и вменяемых аргументов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря Лавров заявил, что Запад не вынес никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает добивать эту организацию. Он уточнил, что Россия наблюдает полную деградацию всего созданного в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности в Европе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 30 ноября заявила, что решение Болгарии запретить пролетать над своей территорией из-за её нахождения на борту было абсурдным и не имеет логического объяснения. Дипломат пояснила, что такие действия находятся вне логики, вне здравого смысла, а также вне права — как международного, так и внутреннего.