Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил посёлок городского типа Мироновский в Донецкой Народной Республике. Там он осмотрел объекты социальной инфраструктуры, в восстановлении которых помогает Камчатский край. В мироновской школе № 9 силами Камчатского края проведён ремонт.

Пресс-служба правительства Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов осмотрел объекты социальной инфраструктуры, в восстановлении которых помогает регион

«Ремонт хороший, но оснащение должно быть соответствующим. В следующем году ремонт продолжится, предлагаю доделать открытую спортивную площадку, отмостки, а также залатать трещины — то, что требует системного внимания», — сказал Владимир Солодов. Крупные работы, в частности перекладка крыши, которая пока не течет, губернатор предложил перенести на следующие годы, сконцентрировавшись сейчас на том, что требует особого внимания.

По словам директора школы Елены Толстиковой, ребята уже приступили к обучению в стенах обновлённой школы, поблагодарив губернатора Камчатского края за оказанную помощь.

«Спасибо вам огромное за то, что всё сделано. Ребята приступили к обучению. На следующей неделе подключат пищеблок и тепло. Дети и родители выражают большую благодарность Камчатскому краю», — поблагодарила Елена Толстикова.

Кроме того, глава региона с делегацией посетил Дом культуры в Дебальцево, где отремонтировали кровлю. «Вопрос в том, чтобы нам не потерять Дом культуры в эту зиму, ведь это объект культурного наследия, здесь сохранилась лепнина и фрески. Сейчас нужно его сохранить, а полноценный большой ремонт будем делать потом. В будущих годах предлагаю подать заявку на капремонт в федеральный центр по программе, и я думаю, что ДНР поддержат на федеральном уровне», — сказал Владимир Солодов.

Также губернатор встретился с многодетной семьей из Мироновского. Глава региона и многодетные родители обсудили то, чего не хватает семьям с детьми на подшефных территориях. В частности, это организации дополнительного образования — обучающие кружки для малышей. Владимир Солодов поручил проработать этот вопрос, а также вопрос с оснащением учебными материалами.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год годом семьи. Мы и ранее детям особое внимание уделяли, но сейчас, в 2024 году, в связи с тем, что год семьи объявлен, будут дополнительные мероприятия для семей, для многодетных в первую очередь», — заявил губернатор Камчатки. «И общие меры поддержки вас обязательно коснутся, которые по всей стране действуют, ну и мы дальше в работе с Мироновским и Светлодарском будем особое внимание семьям уделять», — сказал он многодетной семье.

Камчатский край взял шефство над двумя населёнными пунктами в ДНР — городом Светлодарском и посёлком городского типа Мироновским. Там работает рабочая группа Камчатского края, которая помогает в ремонте социальных объектов. Также регион регулярно отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР и организовывает поездки для детей в оздоровительные лагеря.