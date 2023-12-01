Скопье, 1 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил переговорный процесс по Украине с танцевальными па. В частности, на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии он отметил, что Москва по-прежнему не видит сигналов Киева или его партнёров о готовности к этому.

Paul Zinken/dpa/ТАСС

«Чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, во время своего выступления на саммите российский министр осадил одного из его участников. Прямо во время своей речи Лавров внезапно прервал её и попросил кого-то оставить его в покое. После этой фразы российский министр продолжил доклад. Речь в нём шла об экспансии НАТО на восток.

Позднее Лавров обвинил Запад в «добивании» ОБСЕ. По его словам, Запад не извлёк никаких уроков из провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает её добивать. Глава МИД России отметил, что Москва наблюдает полную деградацию всего созданного в организации, деградацию всего, что создали «во всех трёх измерениях» безопасности.

Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит с 29 ноября по 1 декабря в Северной Македонии. Лавров прибыл на саммит 30 ноября. Поездка стала для него первым европейским визитом с момента начала специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Лавров проведёт на саммите ОБСЕ много встреч.