СМИ узнали о планах Израиля уничтожать лидеров ХАМАС по всему миру
WSJ: израильские спецслужбы начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру
Вашингтон, 1 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Израильские спецслужбы после окончания операции в секторе Газа намерены начать ликвидацию лидеров радикального палестинского движения ХАМАС во всём мире. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета The Wall Street Journal.
Для многолетней кампании по поиску ответственных за нападение на Израиль 7 октября еврейское государство будет создавать специальные условия. Поясняется, что идёт разработка планов по выслеживанию лидеров палестинского движения, живущих в различных странах — Ливане, Катаре и Турции. В настоящее время, как отметило издание, израильские военнослужащие заняты захватом и ликвидацией руководителей ХАМАС в Газе.
Как сообщало 23 ноября ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил разведке «Моссад» действовать против лидеров ХАМАС, «где бы они ни находились».
Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения ХАМАС на Израиль. Боевики палестинского движения нанесли ракетные удары по еврейскому государству, после зайдя на его территорию с юга.
В ответ Израиль нанёс серию авиаударов по сектору Газа. За несколько дней ЦАХАЛ освободила все утраченные израильские населённые пункты, а 27 октября начал наземную операцию в анклаве. Восьмого ноября Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил в секторе Газа после завершения боевых действий в этом анклаве. Советник премьер-министра страны Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления анклавом не входит в планы Израиля.
По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованного» сектора Газа и обеспечение его международной поддержкой, в том числе от арабских стран. За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 14 тысяч человек, еще большее число пострадавших.
При посредничестве Катара и Египта палестинцам и израильтянам удалось договориться о временном прекращении огня и гуманитарном перемирии. Стороны уже обменялись десятками заложников, многие из них годами находились в заключении.
1 декабря Армия обороны Израиля возобновила военные действия в секторе Газа после перемирия. Вместе с этим израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.