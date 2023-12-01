Вашингтон, 1 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Израильские спецслужбы после окончания операции в секторе Газа намерены начать ликвидацию лидеров радикального палестинского движения ХАМАС во всём мире. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета The Wall Street Journal.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для многолетней кампании по поиску ответственных за нападение на Израиль 7 октября еврейское государство будет создавать специальные условия. Поясняется, что идёт разработка планов по выслеживанию лидеров палестинского движения, живущих в различных странах — Ливане, Катаре и Турции. В настоящее время, как отметило издание, израильские военнослужащие заняты захватом и ликвидацией руководителей ХАМАС в Газе.

Как сообщало 23 ноября ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил разведке «Моссад» действовать против лидеров ХАМАС, «где бы они ни находились».

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения ХАМАС на Израиль. Боевики палестинского движения нанесли ракетные удары по еврейскому государству, после зайдя на его территорию с юга.

В ответ Израиль нанёс серию авиаударов по сектору Газа. За несколько дней ЦАХАЛ освободила все утраченные израильские населённые пункты, а 27 октября начал наземную операцию в анклаве. Восьмого ноября Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил в секторе Газа после завершения боевых действий в этом анклаве. Советник премьер-министра страны Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления анклавом не входит в планы Израиля.

По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованного» сектора Газа и обеспечение его международной поддержкой, в том числе от арабских стран. За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 14 тысяч человек, еще большее число пострадавших.

При посредничестве Катара и Египта палестинцам и израильтянам удалось договориться о временном прекращении огня и гуманитарном перемирии. Стороны уже обменялись десятками заложников, многие из них годами находились в заключении.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила военные действия в секторе Газа после перемирия. Вместе с этим израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.