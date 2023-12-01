Москва, 1 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Региональный материнский капитал скоро может появиться в Донецкой Народной Республике, сообщил во время приёма граждан 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Петр Ковалев/ТАСС

«Сейчас планируется введение материнского капитала, особенно имея в виду, что следующий год объявлен Годом семьи», — сказал Медведев.

Он добавил, что такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в Донецкой Народной Республике.

При этом политик напомнил, что материнский капитал на федеральном уровне существует уже давно.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин поручил предоставлять маткапитал в новых регионах России семьям с детьми с 2007 года. Президент напомнил, что ранее такое же решение приняли для Республики Крым и Севастополя.

В июле министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что семьи, проживающие в новых регионах, получили 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. Он уточнил, что в новых регионах работают более ста клиентских служб для оформления социальных выплат.

С начала 2023 года российским семьям с маленькими детьми расширили возможности по использованию маткапитала. Выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трёх лет, в том числе первенца. С 1 февраля 2023 года маткапитал и другие выплаты на детей проиндексировали на 11,9%.