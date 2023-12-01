Москва, 1 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В зоне спецоперации российские военные оборудуют семь новых полигонов, сообщил 1 декабря министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава Минобороны отметил, что российская армия в новом году основные усилия направит на подготовку войск к тому, чтобы успешно решать задачи в зоне СВО.

«В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объёме», — сообщил Шойгу.

С личным составом полигонов прошли дополнительные занятия для повышения эффективности и безопасности эксплуатации учебно-методической базы, отметил глава Минобороны.

Также Шойгу объявил о планах вооружённых сил провести ряд учений, итогом которых станет «Океан-24» с участием всех видов вооружённых сил. В учебных мероприятиях примут участие в том числе военные из стран ШОС и ОДКБ.

Учения необходимы для выполнения задач по защите интересов безопасности России и для своевременного реагирования на изменение военно-политической обстановки, сказал Шойгу.

На совещании глава Минобороны также назвал потери ВСУ за шесть месяцев контрнаступления: 125 тысяч военных и 16 тысяч единиц вооружения. Российская армия в зоне СВО расширила зону контроля на всех направлениях.