Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, из-за неисправности вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Павел Львов/ РИА Новости

«Сегодня, 1 декабря, в аэропорту совершил благополучную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Калининграда в Шереметьево», — привело сообщение пресс-служба ТАСС.

На борту воздушного судна находились 182 пассажира.

В пресс-службе добавили, что наземные службы во время полёта самолёта получили сообщение о его технической неисправности, из-за чего привели в готовность аварийно-спасательную команду. Воздушное судно село в 12:20 мск, аэропорт Пулково продолжил работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября самолёт Ил-76МД пограничной службы экстренно приземлился в московском международном аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что у воздушного судна отказала навигационная система, посадка прошла успешно.

Летевший из Ташкента в Москву самолёт 6 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После приземления пассажиру провели осмотр и доставили его в одну из больниц Самары.